İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri ve barajların doluluk oranları İSKİ'nin kendi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, "21 Temmuz 2025 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte detaylar...