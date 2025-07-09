İSKİ baraj doluluk oranı: 9 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 9 Temmuz 2025 tarihinde barajlardaki güncel su seviyeleri belli oldu. Yaz mevsiminin gelmesiyle barajlardaki son durum ise merak konusu oldu. Peki, İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte,9 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı