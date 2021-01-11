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İSKİ İstanbul su kesintileri: 11 Ocak Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri B.Çekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Sarıyer ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 11 Ocak Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 11 Ocak Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Sarıyer ilçelerinde 11 Ocak Pazartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 11 OCAK 2020

İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kamiloba Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.01.2021 10:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.01.2021 10:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Marmara Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.01.2021 10:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Marmara Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.01.2021 10:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Marmara Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.01.2021 10:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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