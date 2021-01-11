Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 11 Ocak Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Sarıyer ilçelerinde 11 Ocak Pazartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 11 OCAK 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.01.2021 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.01.2021 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.01.2021 10:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.01.2021 10:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.