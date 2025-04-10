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        Haberler Bilgi Yaşam İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne zaman ödenecek? 2025 İŞKUR Gençlik maaşı programı ödeme tarihleri

        İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne zaman ödenecek? 2025 İŞKUR Gençlik maaşı programı ödeme tarihleri

        İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemeleri sorgulanıyor. İŞKUR Gençlik Programı'na katılan adayların ilgili belgeleri üniversite tarafından İŞKUR İl Müdürlüğüne gönderiliyor ve ödemeler yapılıyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne zaman ödenecek? İşte, 2025 İŞKUR Gençlik maaşı programı ödeme tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:26
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        Üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemelerinin yatacağı tarih merak ediliyor. Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aktif olarak eğitim gören öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında çalışma fırsatı buluyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek?

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        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞLARI YATTI MI?

        İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemelerinin yatırılması için katılımcıların çalıştığı aya ait belgelerin üniversite tarafından eksiksiz bir şekilde hazırlanarak ilgili İŞKUR İl Müdürlüğüne iletilmesi gerekiyor. Ardından gerekli kontroller yapıldıktan sonra maaş ödemeleri gerçekleştirilecek.

        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

        İŞKUR Gençlik Programı mart ayı ödemelerinin nisan ayı ortasına kadar yatırılması bekleniyor.

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        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

        Gençlerin iş deneyimi eksikliklerinin tamamlamak ve bu ihtiyacı gidermek için İŞKUR Gençlik Programı'nı geliştirildi. Program, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı, yeteneklerini geliştirmeyi ve istihdam olanaklarını artırmayı hedefleyen bir aktif iş gücü programıdır. Güneş, devlet üniversiteleriyle işbirliği içerisinde yürütülen programın öğrencilere hem maddi destek sunduğunu hem de çalışma disiplini kazandırır.

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        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÜCRET NE KADAR?

        Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılına yönelik belirlenen 1.083 TL cep harçlığı ödenir. Haftada 1 gün katılım sağlayanlar ayda 4 bin 332 lira ödeme alacak. Çalışma günü haftada iki gün olaraklara ise 8 bin 664 lira ve üç gün olaranlara 12 bin 996 lira maaş yatırılacak.

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