İŞKUR iş ilanları 2025: İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamı artırmak amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Bazı illerimizde okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların belirli şartlara sahip olması gerekecek. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi illere alım yapılacak? İşte, İŞKUR TYP başvuru ekranı ve tüm detaylar
İŞKUR TYP başvuru şartları, tarihleri, maaşı ve alım yapılacak iller yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Ordu ve Kastamonu illerimizde 1-5 Ağustos’ta başvurular alınmıştı. Peki, İŞKUR TYP işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, maaşı ne kadar? İşte, İŞKUR TYP personel alımı başvuru ekranı ve alım yapılacak iller…
İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLAR NELER?
İŞKUR TYP Okullara temizlik görevlisi alımı kapsamında başvurular Ordu ve Kastamonu'da 1-5 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurular alındı. İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımları için başvurular illere göre gerçekleşecek. Adayların il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusuna göre başvurularını yapması gerekiyor.
KIRIKKALE 350 TYP PERSONEL ALIMI
Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR Müdürlüğü arasında, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 350 kişilik personel alımı için protokol imzalandı.
İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine İŞKUR Müdürü Ferhat Metin ile Kırıkkale Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney katıldı. Protokolün imzalanmasının ardından alım sürecinin takvimi başladı.
TYP kapsamında alınacak personeller, Kırıkkale merkez ve ilçelerdeki okulların bakım, onarım ve temizlik işlerinde 6 ay süreyle görev yapacak.
Kadro dağılımı ve alımların detayları ise şu şekilde belirlendi:
Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Merkez ve İlçe Okulların bakım, onarım ve temizlik işleri için 6 ay süreli Merkez 264, Yahşihan 33, Balışeyh 10, Bahşılı 9, Keskin 8, Çelebi 6, Sulakyurt 6, Delice 5 ve Çerikli 3 kişi olmak üzere toplam 350 kişilik TYT kapsamında personel alımı yapılacak.
TYP Başvuru Numarası: (328621)
Başvuru tarihinde aynı evde ikamet edenlerden sadece 1 kişi TYP' den faydalanabilir. Sonradan yapılan adres değişiklikleri kesinlikle kabul edilmeyecek.
27 Eylül 2017'den itibaren bir kişi TYP' den toplam 9 ay yararlanmış ise başvuru yapamayacak. Program devam ederken 9 aylık süresini dolduranlar ise sistem tarafından otomatik çıkartılacak.
Başvuru tarihi itibariyle aynı adreste oturanların hane gelirleri toplamı net asgari ücretin 1,5 katını (33.157 TL) geçenler TYP' den yararlanamayacak.
Sözleşme tarihinden geriye son 1 yıl içinde (TYP hariç) yüklenici kurumun bağlı ve yan kuruluşlarında çalışmamış olmak katılım şartları arasındadır.
Başvuru yapacak kişinin programa başvuru yaptığı tarihte esnaf BAĞKUR'lu olmaması, işsiz olması, emekli ve öğrenci olmaması (Açık öğretim hariç) en önemli şartlardan biridir.
GİRESUN İÇİN 370 KİŞİLİK TYP ÖDENEĞİ SAĞLANDI!
AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, "1 Eylül 2025 tarihinden itibaren okullarımızın altyapı, temizlik ve hijyen gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Giresun’a 1 Eylül 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında uygulanmak üzere 370 kişilik TYP ödeneği sağlanmıştır." TYP alımı için detayların ve başvuru tarihinin İŞKUR üzerinden yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.
Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.
TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.
İŞKUR TYP’ye kimler başvurabilir?
Kimler Başvuru Yapabilecek?
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
– Kuruma kayıtlı olmak,
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
– Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
– Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).