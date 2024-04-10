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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!

        Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde oynayacakları Olympiakos maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 19:26 Güncelleme: 10.04.2024 - 19:26
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        Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Olympiakos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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        "TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

        "Olympiakos takımının gücünü biliyoruz. Yunan futbolunun köklü bir kulübü ve ateşli bir taraftarı var. Sonuçta bu iki aşamalı bir maç. Yaptığımız analizlerde rakibin güçlü yönlerini biliyoruz. Biz de güçlü yönlerimizi sahaya yansıtarak iki maç sonucunda turu geçmek istiyoruz."

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        "HER İHTİMALE PLANIMIZ HAZIR"

        "Rakibimizin nasıl bir oyun planına göre oynayacağını biliyoruz. Her ihtimale karşı planlarımız hazır."

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        "YAKIŞIR SONUÇLA AYRILMAK İSTİYORUZ"

        "Sonuçta biz her zaman maç maç hazırlanıyoruz. Her maçın hikayesi başkadır. Biz oyuncularımızla çalıştık. Yarınki maçta Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde, iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz."

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        "YAŞANANLAR ORTADA"

        "Bizim yaşadıklarımız ortada. Haklılığımızı kamuoyuna göstermek için kulübümüz tarafından bir hamle yapıldı. Bu tepkiyle karşılık bulduğunu düşünüyorum. Ülke futbolunun düzelmesini istiyorsak herkesin kendisine göre değerlendirme yapması lazım. Biz işimize bakıyoruz. Sahanın içinde kaldık ve orada kalmaya da devam edeceğiz"

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