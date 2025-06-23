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        Haberler Dünya İspanya Dışişleri Bakanı, İsrail'e yaptırım konusunda AB'den cesaretli olmasını isteyeceğini söyledi | Dış Haberler

        İspanya Dışişleri Bakanı, İsrail'e yaptırım konusunda AB'den cesaretli olmasını isteyeceğini söyledi

        İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında mevkidaşlarından İsrail'e karşı yaptırım uygulama konusunda cesaret göstermelerini isteyeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:36
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        İspanya: AB, İsrail'e yaptırımda cesaretli olmalı
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        Brüksel'deki toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Albares, AB'deki mevkidaşlarından İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınmasını, silah ambargosu uygulanmasını ve İsrailli sorumlular için bireysel yaptırımlar isteyeceğini belirtti.

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        Albares, Gazze'deki soykırımına devam eden İsrail'e yaptırım uygulanması konusunda AB'nin cesaretli olması gerektiğini, aksi halde her şeyin başarısızlık olacağını savundu.

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