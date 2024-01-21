Isparta'da firari hükümlü yakalandı

Isparta'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen F.E.A. gözaltına alındı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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