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        Isparta'da firari hükümlü yakalandı

        Isparta'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 13:26 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:26
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        Isparta'da firari hükümlü yakalandı
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        Isparta'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen F.E.A. gözaltına alındı.

        Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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