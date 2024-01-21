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        Isparta'da tribünde evlilik teklifi

         Isparta32 Spor ile Menemenspor arasında oynanan lig maçının devre arasında karşılaşmayı izlemeye gelen 10 bin dolayında taraftar mutlu bir ana tanıklık etti. Isparta 32 taraftar grubu üyelerinden Onur Yaşar Angun, kız arkadaşı Zeliha İldeş´e tribünde evlenme teklif etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:51 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:55
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        Isparta'da tribünde evlilik teklifi
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         Isparta32 Spor ile Menemenspor arasında oynanan lig maçının devre arasında karşılaşmayı izlemeye gelen 10 bin dolayında taraftar mutlu bir ana tanıklık etti. Isparta 32 taraftar grubu üyelerinden Onur Yaşar Angun, kız arkadaşı Zeliha İldeş´e tribünde evlenme teklif etti.

        TFF 2'nci Lig'in 20'nci haftasında Ispartaspor sahasında Menemenspor'u konuk etti. Isparta´da 5 yıldızlı bir otelin restoranında şef olarak görev yapan Onur Yaşar Angun, aynı işyerinin mutfağında görevli kız arkadaşı Zeliha İldeş'e stadyumda ilginç bir evlilik teklifi yaptı. Karşılaşmanın devre arasında açık tribünde bir anda büyük bir boşluk oluşturuldu ve arkadaki dev pankartta `Benimle evlenir misin güzel kızımmmm´ yazısı gözler önüne serildi.

        Meşaleler ve konfetiler ile renkli bir görüntü oluşurken stadın anons sisteminde de `Benimle evlenir misin´ şarkısı yayınlandı. Bir anda ne olduğunu anlayamayan ve kısa şok anı yaşayan Zeliha İldeş, önünde diz çöken sevgilisine alkışlar arasında `Evet´ karşılığını verdi.

        Söz yüzüğünü parmağına takan Zeliha İldeş, mutluluğunu sevgilisine sarılarak gösterdi. Bu güzel ana tanıklık etmek üzere çiftin yakın akrabaları ve arkadaşları da tribünde yerini aldı.

        Mesaisinin olmadığı her hafta sonu Isparta 32 Sporu hem kendi sahasında hem deplasmanda yalnız bırakmayan Onur Yaşar Angun, "Kız arkadaşıma sürpriz yapmak istedim ve onu maça davet ettim. Böyle bir tekliften haberi yoktu. Arkadaşlarımla organizasyonunu yaptığımız bu evlenme teklifini maçın devre arasında yaptım ve sevgilimin çok hoşuna gitti. Artık bundan sonrasında ailelerimiz görüşecek ve gerçek söz, nişan yapılıp inşallah evliliğe adımımızı atmış olacağız. Çok mutluyum" diye konuştu.

        Karşılaşmayı ise Menemenspor 2-1 kazandı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Isparta - Nurettin ARKAN

        2024-01-21 18:51:06

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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