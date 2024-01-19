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        Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi açıldı

        Isparta Belediyesince inşa edilen Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:35 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:46
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        Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi açıldı
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        Isparta Belediyesince inşa edilen Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi'nin açılışı yapıldı.

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle Sanayi Mahallesi'nde inşaatına başlanan basın merkezi tamamlandı.

        Basın merkezine 29 Nisan 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Soner Toros'un adı verildi.

        Gazetecilerin katılımıyla merkezin açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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