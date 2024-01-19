Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi açıldı

Isparta Belediyesince inşa edilen Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle Sanayi Mahallesi'nde inşaatına başlanan basın merkezi tamamlandı.

Basın merkezine 29 Nisan 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Soner Toros'un adı verildi.

Gazetecilerin katılımıyla merkezin açılışı gerçekleştirildi.

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