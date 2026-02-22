Canlı
        Isparta Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 00:37 Güncelleme:
        Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Binbirevler Mahallesi 4725. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Yaşar Elbi'den (78) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elbi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

