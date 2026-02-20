Isparta'da traktörün şarampole devrildiği kazada sürücü öldü

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Mehmet Coşkun Dikmen'in (23) kullandığı 32 EV 967 plakalı traktör, Yeşilyurt köyü Gelinyudan Mahallesi Uğurca mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dikmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.