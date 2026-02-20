Canlı
        Isparta Haberleri

        Isparta'da badem ağaçları çiçek açtı

        Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 12:32 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:32
        Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı.


        Yüksek kesimlerde kar ve sağanağın etkili olduğu kentte, Eğirdir ve Aksu'da hava sıcaklığının etkisiyle badem ağaçlarının çiçek açtığı görüldü.

        Bölgede güzel görüntüler oluşurken, bazı vatandaşlar çiçek açan badem ağaçlarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

