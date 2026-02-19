Boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi, öğretmenler Heimlich manevrasıyla kurtardı

Isparta'da teneffüste boğazına yiyecek kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren öğrenci, öğretmenlerin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Mustafa Gürkan Anadolu Lisesinde nöbetçi öğretmenler Emine Aydemir ve Recep Sarı, teneffüs sırasında bir öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark etti. Öğretmenlerin Heimlich manevrası uyguladığı öğrencinin solunumu normale döndü. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar, okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.