        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi, öğretmenler Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Isparta'da teneffüste boğazına yiyecek kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren öğrenci, öğretmenlerin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Giriş: 19.02.2026 - 16:16 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:16
        Boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi, öğretmenler Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Isparta'da teneffüste boğazına yiyecek kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren öğrenci, öğretmenlerin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Mustafa Gürkan Anadolu Lisesinde nöbetçi öğretmenler Emine Aydemir ve Recep Sarı, teneffüs sırasında bir öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark etti.

        Öğretmenlerin Heimlich manevrası uyguladığı öğrencinin solunumu normale döndü.

        Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yaşananlar, okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

