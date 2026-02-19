Canlı
        Isparta Haberleri

        Isparta'da polisler ilk iftarını görev başında yaptı

        Isparta'da görev yapan polis ekipleri, ramazan ayının ilk iftarını mesai başında yaptı.

        19.02.2026 - 21:19
        Isparta'da polisler ilk iftarını görev başında yaptı
        Isparta’da görev yapan polis ekipleri, ramazan ayının ilk iftarını mesai başında yaptı.

        Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gülistan Polis Merkezi Amirliğinde görevli polisler, ramazanın ilk gününde görev yerlerinde bir araya geldi.

        Yoğun mesai temposuna rağmen iftar saatinde kısa bir mola veren ekipler, kurdukları sofrada oruçlarını açtı.

        Hazırlanan mütevazı iftar sofrasında yemeklerini yiyen polisler, kısa süreli dinlenmenin ardından yeniden görevlerinin başına geçti.

        Vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yapan ekiplerin, ramazan ayında da özveriyle çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

