        Dünya vitrinine çıkan ayakkabıların astarı Isparta'da üretiliyor

        AYŞE YILDIZ - Dayanıklı olması ve hava alması nedeniyle ayakkabıların iç astarında kullanılan keçi derisi, Isparta'da fabrikalarda yoğun emek sonucu işlenerek değer kazanıyor.

        Giriş: 21.02.2026 - 11:12 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:12
        Isparta'da, 1991'de tabakhanede deri işleme işine çırak olarak başlayan Sadettin Boz, fabrikanın tüm bölümlerinde çalışarak zamanla kendisini bu alanda geliştirdi.

        Keçi derisi işlemede ustalaşan Boz, 2005'te iki ortak olarak 60 metrekarelik tabakhaneyi büyüterek, üretime devam etti. İşini 2009'da Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 1500'ü kapalı 2 bin metrekare alanda iki katlı fabrikaya taşıyan Boz, çırak olarak başladığı işinde patron olarak 22 kişiyi istihdam ediyor.

        Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Moğolistan, Irak ve İran'dan getirilen keçi derileri fabrikanın çalışanları tarafından, el emeği isteyen zorlu süreçlerden sonra kullanıma hazır hale getiriliyor.

        Fabrikada, yıllık 300-350 bin keçi derisi işlenip, farklı renklere boyanarak, günlerce kurutulduktan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Keçi derileri, hava alması ve dayanıklı olması nedeniyle ayakkabı astarında kullanılıyor. Türkiye'de üretilen ayakkabılar ihraç edilerek farklı ülkelerde vitrinlerde yer alıyor.

        Deri ustası Sadettin Boz, AA muhabirine, tabakhanede başladığı deri işleme işini fabrikada sürdürdüğünü belirterek, önceliklerinin iç pazarın keçi derisini işlemek olduğunu söyledi.

        - "Çöpe gidecek ürünü kullanıma kazandırıyoruz"

        Farklı ülkelerden de keçi derisi getirerek işlediklerini ifade eden Boz, "Türkiye'de keçi derisi gittikçe azalıyor. İç pazardan yeterli olmayınca farklı ülkelerden temin ediyoruz. Keçi derisini belirli işlemlerden sonra astar haline getiriyoruz. Astar da ayakkabının içinde kullanılıyor. Türkiye'de bizim astarımız kullanılarak üretilen ayakkabılar yurt dışına da gönderiliyor." dedi.

        Boz, keçi derisi işlemenin güç isteyen, zahmetli bir iş olduğunu belirterek, bu nedenle gençlerin mesleğe ilgisinin az olduğunu söyledi.

        Deri işlemenin kendisi için anlamlı bir meslek olduğunu anlatan Boz, "Sonuçta çöpe gidecek, insanların kokuyor diye eline dahi almadığı bir ürünü biz işleyip, kullanıma hazır hale getiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Boz, işlemlerden sonra derileri doğal ürünlerle renklendirdiklerini vurgulayarak, astarların da tüccarlar aracılığıyla ayakkabıcılara ulaştırıldığını belirtti.

        Keçi derisini işlemenin emek istediğini anlatan Boz, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin keçi derisinden ayakkabı iç astarının yüzde 70'ini Isparta'da biz üretiyoruz. Keçi derisi, sağlıklı, dayanıklı, nefes alabilen özelliğe sahip. Ayakkabının içinde uzun süreli kullanılabiliyor. Sığır derisi ayakkabının dışında, kuzu derisi montlarda ama keçi derisi ayakkabı astarında kullanılıyor. Kemer, ceket, pantolon olarak kullanılabiliyor. Bizim işlediğimiz keçi derilerinin yüzde 99'u ayakkabı astarı olarak kullanılıyor."

