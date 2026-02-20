Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da Heimlich manevrasıyla kurtarılan öğrenci Sultan Çetin yaşadıklarını anlattı:

        Isparta'da teneffüs sırasında boğazına kek kaçan lise öğrencisi, öğretmenlerin hızlı ve bilinçli müdahalesi sayesinde hayata tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 13:21 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da Heimlich manevrasıyla kurtarılan öğrenci Sultan Çetin yaşadıklarını anlattı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'da teneffüs sırasında boğazına kek kaçan lise öğrencisi, öğretmenlerin hızlı ve bilinçli müdahalesi sayesinde hayata tutundu.

        Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisi Sultan Çetin'in teneffüste boğazına kek kaçması üzerine nöbetçi öğretmenler Emine Aydemir ve Recep Saygı duruma müdahale etti.


        Öğretmenlerin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde öğrencinin solunumu kısa sürede normale döndü. O anlar okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Olayın ardından gazetecilere açıklamada bulunan öğrenci Sultan Çetin, ilaç kullanması gerektiği için kantinden kek aldığını belirterek, "İlaç içmem gerekiyordu, o yüzden kek aldım. Kütüphanede yiyeyim diye düşündüm. Zil çalınca hızlıca yukarı çıkarken boğazıma takıldı. Nefesim kesildi, hocalarım müdahale etti. İkisinin müdahalesinden sonra kendime geldim. Hocalarıma çok teşekkür ederim, hayatımı kurtardılar." dedi.

        İlk müdahaleyi yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Emine Aydemir de öğrencinin bir anda nefes alamadığını fark ettiğini anlatarak, "Hemen Heimlich manevrası uyguladım. Bir süre sonra öğrenci bayılacak gibi oldu. Yardım istedim. Kısa süreli toparladı ancak tekrar nefesi kesildi. Daha sonra Recep hocamız müdahaleye devam etti." diye konuştu.

        İlk yardım eğitiminin önemine dikkati çeken Aydemir, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği eğitimler sayesinde doğru müdahaleyi yapabildiğini vurguladı.

        Öğrenciye ikinci müdahaleyi yapan İngilizce öğretmeni Recep Saygı ise öğrencilerden gelen uyarı üzerine hızla olay yerine gittiğini dile getirerek, "Öğrencimizin yarı baygın halde olduğunu gördüm. Heimlich manevrasını uyguladık ve şükür ki başarılı olduk. Öğrencimiz sağlığına kavuştu." ifadelerini kullandı.

        Saygı, ilk yardım bilgisinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!

        Benzer Haberler

        Su seviyesi 25 santimetre yükselen Eğirdir Gölü yeniden birleşti
        Su seviyesi 25 santimetre yükselen Eğirdir Gölü yeniden birleşti
        Isparta'da badem ağaçları çiçek açtı
        Isparta'da badem ağaçları çiçek açtı
        Isparta Belediyesi'nin iftar sofraları birlik ve beraberlik ruhunu pekiştir...
        Isparta Belediyesi'nin iftar sofraları birlik ve beraberlik ruhunu pekiştir...
        Isparta'da itfaiye ekipleri ramazanda da görev başında
        Isparta'da itfaiye ekipleri ramazanda da görev başında
        Isparta'da polisler ilk iftarını görev başında yaptı
        Isparta'da polisler ilk iftarını görev başında yaptı
        Yangında evi yanan aileye Başkan'dan yeni yuva "Süreç boyunca başkanımız sü...
        Yangında evi yanan aileye Başkan'dan yeni yuva "Süreç boyunca başkanımız sü...