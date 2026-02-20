Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da itfaiye ekipleri ramazanda da görev başında

        Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayının başlamasıyla kent genelinde görevlerini aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:28 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da itfaiye ekipleri ramazanda da görev başında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayının başlamasıyla kent genelinde görevlerini aralıksız sürdürüyor.

        Yangın, trafik kazası ve diğer acil durumlara karşı 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, ramazanda da nöbetlerini aksatmadan vatandaşların can ve mal güvenliği için mesai yapıyor.

        Sahur vaktinde 21 personelle görev başında bulunan itfaiye erleri, itfaiye binasında kurulan sofrada buluşarak sahurlarını birlikte yaptı.

        İtfaiye çavuşu Mehmet Ata, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 gün 24 saat görev yaptıklarını belirterek, ramazan ayında da aynı sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

        İtfaiye eri ve 3 çocuk babası Fevzi Keskin ise ailesiyle sahur yapamasa da mesai arkadaşlarıyla bir arada olmanın kendisi için anlamlı olduğunu ifade etti.

        Isparta'da 33 yıllık itfaiye personeli Ali Osman Kesmeli de vatandaşlara özellikle yangın riskine karşı gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

        İtfaiye personeli Yüksel Gülsever, ekip ruhuna dikkat çekerek, arkadaşlarıyla sahur yapmanın kendileri için ayrı anlam taşıdığını dile getirdi.

        Sahurun ardından yeniden görevlerinin başına geçen ekipler, olası ihbarlara karşı hazırlıklarını sürdürdü.


        İtfaiye araçları ile teknik ekipmanların kontrolleri titizlikle gerçekleştirilirken, hortum ve solunum cihazları başta olmak üzere tüm malzemeler gözden geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Samsunspor avantajı kaptı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!

        Benzer Haberler

        Isparta'da polisler ilk iftarını görev başında yaptı
        Isparta'da polisler ilk iftarını görev başında yaptı
        Yangında evi yanan aileye Başkan'dan yeni yuva "Süreç boyunca başkanımız sü...
        Yangında evi yanan aileye Başkan'dan yeni yuva "Süreç boyunca başkanımız sü...
        Boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi, öğretmenler Heimlich manevrasıyla kurtard...
        Boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi, öğretmenler Heimlich manevrasıyla kurtard...
        Isparta'da taş fırınlarda üretilen "İslamköy ekmeği" ramazanda talep görüyo...
        Isparta'da taş fırınlarda üretilen "İslamköy ekmeği" ramazanda talep görüyo...
        Isparta'da üretilen tarım hayvancılık robotları 14 ülkeye ihraç ediliyor
        Isparta'da üretilen tarım hayvancılık robotları 14 ülkeye ihraç ediliyor
        Aktarma havuzundaki arızaya su altından müdahale Su Altı Arama Kurtarma Tim...
        Aktarma havuzundaki arızaya su altından müdahale Su Altı Arama Kurtarma Tim...