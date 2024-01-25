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        Isparta'da rektörler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:01
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        Isparta'da rektörler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
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        Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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