Pembe evi merak ederek şehir dışından gelen vatandaşların olduğunu söyleyen Akkul "Geçen gün Ankara'dan evi gezmek için geldiler. Ankara'da bir çok kadın beni biliyormuş. Antalya'dan da gelen var. 'Teyze neden bu kadar pembe seviyorsun' diyorlar. 'Sav'ı gezdik böyle ev görmedik' de diyen oluyor. 'Nasıl yaptın bu evi, üşenmedin mi' diyorlar. 'Maşallah biz senin gibi kadın görmedik' diyorlar. Ben de 'Yaratılışım böyle' diyorum" dedi.