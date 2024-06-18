İsrail Gazze'de Nusayrat kampını vurdu: Ölü ve yaralılar var | Dış Haberler

İsrail Gazze'de Nusayrat kampını vurdu: Ölü ve yaralılar var | Dış Haberler

İsrail Gazze'de Nusayrat kampını vurdu: Ölü ve yaralılar var İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava bombardımanında çok sayıda ölen veya yaralanan Filistinli olduğu belirtildi

Anadolu Ajansı Giriş: 18.06.2024 - 05:43 Güncelleme: 18.06.2024 - 05:46 facebook

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