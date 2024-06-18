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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Gazze'de Nusayrat kampını vurdu: Ölü ve yaralılar var | Dış Haberler

        İsrail Gazze'de Nusayrat kampını vurdu: Ölü ve yaralılar var

        İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava bombardımanında çok sayıda ölen veya yaralanan Filistinli olduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 05:43 Güncelleme: 18.06.2024 - 05:46
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        İsrail Nusayrat kampını vurdu: Ölü ve yaralılar var
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        İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı sonucu çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.

        İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli öldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #Nusayrat mülteci kampı
        #gazze
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