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        Haberler Dünya İsrail: Hamas'ın yanıtı kabul edilemez | Dış Haberler

        İsrail: Hamas'ın yanıtı kabul edilemez

        İsrail, Hamas'ın ABD'nin ateşkes teklifine verdiği yanıtın kabul edilemez olduğunu ifade etti. Hamas ise ABD'nin teklifinin adil olmadığını açıklamıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 01:33 Güncelleme: 01.06.2025 - 01:36
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        İsrail'den Hamas açıklaması
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        Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese yanaşmayan İsrail, ABD Bakanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taraflara sunduğu ateşkes önerisine Hamas'ın cevabının "kabul edilemez" olduğunu öne sürdü.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın Witkoff'un önerisine cevabının "kabul edilemez” olduğunu ve "süreci geriye götürdüğünü" iddia etti.

        Açıklamada, "İsrail, esirlerinin serbest bırakılması için güncellenen Witkoff çerçevesini kabul etmiş olsa da Hamas reddinde ısrar etmeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

        İsrail'in Gazze'de tutulan esirleri geri getirme ve Hamas'ı yenmek için çabalarını sürdüreceği belirtilen açıklamada saldırıların süreceği ima edildi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, ABD'nin ateşkes teklifine Hamas'ın verdiği cevaba ilişkin, "Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi sadece geriye götürüyor.” açıklamasında bulunmuştu.

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Witkoff'un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtilmişti.​​​​​​​

        İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarla en az 54 bin kişinin ölümüne neden olurken uyguladığı ablukayla 2 Mart'tan sonra bölgeye "bir buğday tanesinin" dahi girişine izin vermemişti.

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