İsrail'in Gazze kent merkezine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrası açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bombardımanın durmayacağını ifade etmişti. Saldırıyı kınayan Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, saldırının namaz vaktine denk gelmemesinin büyük bir faciayı önlediğini ifade etmişti.

Middle East Eye haber sitesi, 16 yaşındaki Luay Kahil ile 15 yaşındaki Emir el Nimra'nın şehit olmadan önceki son saatlerini anlattığı haberinde, çocukluklarından bu yana hiç ayrılmayan, Gazze'de herkes tarafından kardeş gibi oldukları bilinen iki dostun hikayesine yer verdi.

Habere göre, yaz tatili olduğu için Kahil, gündüzleri vaktini amcasının spor salonunda ve camide hafızlık yaparak geçiriyordu. İleride profesyonel sporcu olmak isteyen Nimra ise babasının ehliyet okuluna yardıma gitmişti.

Kahil ile Nimra, akşamüzeri her zamanki gibi buluşarak birlikte yemek yediler. Katiba Meydanı'nda diğer yakın arkadaşları Muhammed el Cemal ile buluştular. Meydanın yakınında futbol oynadıktan sonra, meydanda henüz tamamlanmamış bir apartmanın çatı katına çıkarak selfie çekmek istediler. Cemal, İsrail'in son zamanlarda artan saldırıları nedeniyle binaya çıkmadı. Kahil ile Nimra omuz omuza son selfielerini de burada çekti.

Cemal, "Yanlarından ayrılırken pazar günü buluşmak için sözleştik. İkisini de bir daha morgda göreceğim hiç aklıma gelmemişti" sözleriyle acısını paylaştı.

Görgü tanıklarına göre, füzeler Kahil ile Nimra'nın çatısında oturduğu binayı hedef aldı. Çok katlı bina anında yıkıldı. Enkaz ve şarapneller nedeniyle meydanda oynayan 12 çocuk daha yaralandı. Çok geçmeden iki yakın dostun cansız bedenlerine ulaşıldı. Nimra'nın annesi Maha, "Meydandaki saldırıyı öğrendik. İkisinin de orada olduğunu biliyorduk. Hemen taksi ile hastaneye geçtim. Radyoda şehitlerin isimleri okunacaktı şoförden kapatmasını istedim. Şehit oldukları içime doğmuştu" dedi.

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