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        Haberler Gündem Güncel İstanbul açıklarında patlayıcı yüklü jet ski bulundu | Son dakika haberleri

        İstanbul açıklarında patlayıcı yüklü jet ski bulundu

        İstanbul Çatalca açıklarında patlayıcı yüklü jet ski bulundu. Ukrayna Donanması'na ait olduğu değerlendirilen jetski incelemeye alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:19 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:58
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        Çatalca'nın Akalan Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde görevli cankurtaranlar bir jet ski farketti.

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        Ekipler olay yerine gelerek araç üzerinde incelemelerde bulundu.

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        Yapılan ilk incelemelerde, üzerinde birden fazla kamera, askeri donanımlar ve patlayıcı madde olduğu belirlenen jet ski'nin Ukrayna donanmasına ait olduğu ve sürüklenerek İstanbul Çatalca sahiline ulaştığı düşünülüyor.

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        İlk incelemeler tamamlandıktan sonra bomba yüklü araç kriminal inceleme yapılmak üzere askeri tesise götürülecek.

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        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının Yalıköy sahiline vurduğu belirtildi.

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        Olay yerine Vize Kolluk Destek Timi ekiplerinin sevk edildiği bilgisi verilen açıklamada, "Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden SAS timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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        #İstanbul Çatalca
        #patlayıcı
        #jetski
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