Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi! 28 Haziran Cumartesi İstanbul AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesinti sorgulama ekranı

        Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Cumartesi İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi

        BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul genelinde 21 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kent sakinleri arıza sorgulama ekranı üzerinden kesinti detaylarına ulaşabilecek. Elektrik kesintisinin hangi ilçeleri kapsayacağına dair bilgiler ise güncel olarak paylaşılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji akışının normale dönmesi bekleniyor. İşte 28 Haziran Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 01:08 Güncelleme: 28.06.2025 - 01:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrikler ne zaman gelecek?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul’da 28 Haziran Cumartesi günü 21 ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde geçici kesintiler yapılacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak bölgeler ve mahalleler, arıza sorgulama ekranları üzerinden paylaşılıyor. Yetkililer, çalışmaların planlanan sürede tamamlanarak enerji akışının yeniden sağlanacağını belirtti. Elektrik kesintisi yaşayan vatandaşların, resmi kanallardan duyuruları takip etmeleri öneriliyor. İşte güncel bilgiler...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 28 Haziran Cumartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        REKLAM

        İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi. İşte kesinti yapılacak ilçeler ve mahelleler:

        Arnavutköy: Hadımköy ve Ömerli mahallelerinde 09.00 – 18.00 saatleri arasında yenileme çalışması nedeniyle kesinti olacak.

        Ataşehir: İçerenköy ve çevresinde 09.00 – 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

        Bakırköy: Ataköy 7-10. Kısım mahallesindeki bazı sokaklarda 13.00 – 15.00 arasında bakım çalışması var.

        Bayrampaşa: Altıntepsi ve Terazidere mahallelerinde 10.00 – 18.00 arasında dönüşüm çalışması yapılacak.

        Beylikdüzü: Adnan Kahveci Mahallesi’nde 09.00 – 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

        Büyükçekmece: Kumburgaz, Güzelce, Hürriyet ve Mimarsinan mahallelerinde bakım ve abone bağlantı çalışmaları nedeniyle gün boyu kesintiler planlandı.

        Çatalca: Dağyenice, Subaşı, Çanakça ve Belgrat mahallelerinde 09.30 – 17.30 aralığında yatırım ve SCADA çalışmaları yapılacak.

        REKLAM

        Çekmeköy: Farklı mahallelerde sabah 10.00'dan akşam 18.00'e kadar şebeke iyileştirme çalışmaları sürecek.

        Esenyurt: Orhan Gazi Mahallesi'nde 09.00 – 17.00 arasında abone bağlantısı çalışması olacak.

        Eyüpsultan: Nişancı Mahallesi’nde 10.00 – 15.00 arasında kesinti uygulanacak.

        Fatih: Demirtaş, Cibali, Mesihpaşa ve Hocapaşa mahallelerinde gün içinde farklı saatlerde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

        Gaziosmanpaşa: Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa mahallelerinde gün boyu bakım çalışmaları sürecek.

        Güngören: Haznedar Mahallesi’nde sabah 07.00’den 11.00’e kadar abone bağlantı kesintisi olacak.

        Kağıthane: Nurtepe Mahallesi’nde 10.00 – 17.00 saatleri arasında yatırım kaynaklı kesinti yapılacak.

        Kartal: Ankara Caddesi çevresinde gece 23.00’ten sabah 05.00’e kadar şebeke çalışması yapılacak.

        Maltepe: Büyükbakkalköy ve Esenkent çevresinde sabah 09.30’dan akşam 18.30’a kadar farklı saat aralıklarında kesintiler olacak.

        REKLAM

        Silivri: Selimpaşa ve Kadıköy mahallelerinde gün boyu bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

        Sultanbeyli: Aziziye ve çevresindeki sokaklarda 10.45 – 15.30 arasında planlı kesinti uygulanacak.

        Şişli: Esentepe Mahallesi’nde 09.00 – 15.00 arasında trafo bakım çalışması olacak.

        Tuzla: Umur ve çevresindeki sokaklarda sabah 10.00’dan 18.00’e kadar kesinti planlandı.

        Zeytinburnu: Maltepe Mahallesi’nde 11.00 – 13.30 saatleri arasında abone bağlantısı yapılacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gazze'de ateşkes olabilir"
        "Gazze'de ateşkes olabilir"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Polonya ve Litvanya mayın anlaşmasından çekildi
        Polonya ve Litvanya mayın anlaşmasından çekildi
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da