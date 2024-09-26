İstanbul Kültür Yolu Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin on üçüncü durağı, kültür ve sanatın merkezi İstanbul olacak. 28 Eylül - 6 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek ve şehrin dört bir yanına yayılacak olan festival, birbirinden etkileyici sergilere, konserlere, söyleşilere ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Picasso'dan Da Vinci'ye Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a kadar dünyanın en önemli sanatçılarının eserleri, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde bir araya geliyor. Mariinsky, Deutsches Symphonie Orchester Berlin gibi dünyanın en önemli orkestralarını canlı dinleme olanağı sunacak olan festivalde şehrin dört bir yanında kurulacak sahnelerde müzik sesi yükselecek.

110’DAN FAZLA MEKANDA 500’DEN FAZLA ETKİNLİK YÜZLERCE ETKİNLİK

Başladığından bu yana dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan İstanbul’da festival süresince konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle sanatseverler kültür sanatla buluşacak. Anadolu’dan Avrupa’ya tüm şehriye yayılacak festivalde 100’dan fazla mekânda 500’den fazla etkinlik düzenlenecek. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında şehrin önde gelen kültür-sanat mekânları, müze ve ören yerleri, tarihi mekanların ve özel müzelerin birçoğu birbirinden önemli yerli ve yabancı sanatçıların sergi, konser ve temsillerine ev sahipliği yapacak.

PICASSO’DAN DA VINCI’YE, FRİDA’DAN ANDY WARHOL’A SANAT TARİHİNİN EN ÖNEMLİ RESSAMLARININ ESERLERİ İSTANBUL’DA Dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso’nun eserleri festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde görülebilecek. Pablo Picasso’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 170 parçanın bir araya geldiği sergi, merakla bekleniyor. Tarihin en büyük dahilerinden “Leonardo Da Vinci- Rönesans Dehası” sergisi de Lale Müzesi’nde sanatseverler ile buluşacak. Da Vinci’nin 100’den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado’nun kariyerinin en uzun soluklu ve önemli projelerinden “Genesis” sergisi de ilk defa İstanbul’da seyircisiyle buluşacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire’de açılacak sergi, Salgado’nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

REKLAM Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan ve dünya çapında büyük ilgi gören “Frida Kahlo’nun Günlükleri” sergisi ilk defa Türkiye'de, Kültür Yolu Festivali kapsamında sergilenecek. 26 Ekim’e kadar Grand Pera Tarihi Bina’da görülebilecek olan sergi, Frida Kahlo’nun içsel dünyasına sanatsal yolculuğa çıkaracak. Pop Art sanatının önemli temsilcilerinden biri olan dünya sanatına damga vurmuş, 196'lardan günümüze kadar değişen tüm paradigmaları öngörmüş Andy Warhol’un “Warhol’un Dünyası-Pop Art’in İkonu” sergisi İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Eserlerinde dataları piksellere işleyen ve muazzam sanat eserleri ortaya koyan yeni medya sanatçısı Refik Anadol’un yeni projesi “Yeryüzü Rüyaları: Anadolu” da festival kapsamında ilk kez İstanbullu sanatseverler ile buluşacak. Anadolu'nun kalbinde, kadim geçmiş ile teknolojinin geleceği arasında köprü kuran bir yapay zekâ veri heykeli olan eser, AKM Büyük Tiyatro Fuaye Alanı’nda görülebilecek. Türk sinema tarihinin son elli yılına damga vurmuş olan yapımcı, yönetmen Türker İnanoğlu’nun anısına hazırlanan “Bay Sinema - Türker İnanoğlu” Sergisi de İstanbul Sinema Müzesi’nde yer alacak. İnanoğlu’nun kişisel eşyaları, Yeşilçam’ın sembolü isimlerin balmumu heykelleri, kamera arkası fotoğraflarından oluşan sergi, Yeşilçam’ın değişim-dönüşüm hikâyesini kronolojik ve biyografik bir temelde anlatacak. Şehrin çeşitli noktalarında da dijital sanattan geleneksel sanatlara kadar ilgi çekecek ve zihinlere kazınacak çeşitli sergiler de festival kapsamında görülebilecek. Rami Kütüphanesi’nde; Naci El-Ali'den Hanzala”, Büşra Cebeci’nin “S³ V³ Feel Your Gut, Choose Your God”, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’nden “Biz Büyük Bir Aileyiz”, Sena Kırçovalı Turgut’tan İstanbul Yalı Camileri, Kasım Tan’dan “Yüzleşme: Gazze Duvarı II”, “Diplomat Şair Yahya Kemal Beyatlı” sergileri yer alacak. Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Sarnıcı’nda Matraki; Bir Osmanlı Yıldızı, İş Sanat Resim Heykel Müzesi’nde “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergileri meraklılarıyla buluşacak. Galataport O2 Blok Performans Alanı’nda Eskizden Piksele Dijital Sanat “Anatolia Edition” sergisi, Galataport Saat Meydanı’nda “Duvarları Aşmak II: Galataport Açıkhava Heykel sergisi, Galataport Paket Postanesi Rıhtımı’nda; Apollo Artem Martis heykel yerleştirmesi festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi’nde bir tezhip sergisi olan Memnune Birkan’dan “Ata Yurttan Ana Yurda”, Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Bohça Mağazası’nda “Zamanın Kokusu: Anadolu Desenleri”, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nde “Osmanlı Saray Sultanları Kostüm Koleksiyonu” sergileri yer alırken, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda İstanbul Kadın Kültür Vakfı’ndan “Sahne Sanatlarında İz Bırakan Cumhuriyet Kadınları” sergi, Galata Kulesi’nde Sonsuzluk Kapıları” Dijital Sergisi görülebilecek. Galata Kulesi Sergi Salonu’nda “Kadraj Beyoğlu” Minyatür Sergisi, Arter’de; “Maaria Wirkkala: Karaya Çıkmak Yasaktır” sergisi, Kalyon Kültür’de; küratörlüğünü Aslı Bora’nın yaptığı Kenan Işık’tan “Zamanın Ardında İstanbul - Roma Sergisi yer alırken, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde “Birikim” Türkiye Minyatürleri Sergisi, Salt Beyoğlu’nda; “Tasarımcının Notu” Sergisi, Paket Postanesi’nde; “Porselene Giden Yolda Mavi Beyaz” Sergisi, Mücevher Sadekarlığı Sergisi “Anadolu'dan Yükselen Işıltılar” ziyarete açılacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde Osman Hamdi Bey Sergisi, Kaligrafik Eğilimler Sergisi ve Yarım Asırlık Serüven (Taviloğlu Koleksiyonu) Artististanbul Feshane ve İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde Tanıdığımız İnsanlar (Taviloğlu Koleksiyonu), Mecidiyeköy Likör Fabrikası’nda; Yaşadığımız Şehirler (Taviloğlu Koleksiyonu), Müze Gazhane’de; Gördüğümüz Renkler (Taviloğlu Koleksiyonu), Galeri Eyüpsultan’da; “Taviloğlu Koleksiyonu”, Kadırga Sanat Galerisi’nde; “Harmoni” Genç Sanatçılar Minyatür Yarışması Sergisi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde “Bilimler Tarihi Sahnesi’nde İstanbul Rasathanesi” Sergisi, Asmalı Mescit Sanat Galerisi’nde; Dr.Ali Gültekin’den “Şiirden Tuvale Sanat Buluşması”, Pera Müze’sinde “Hesaplar ve Tesadüfler”, Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu'ndan “Algoritma Sanatı” Sergisi, “Vera Molnár’ın İzinde” Sergisi, “Kahve Molası Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni”, “Ağırlık ve Ölçü Sanatı” Sergisi ve “Kesişen Dünyalar Elçiler ve Ressamlar ve Osman Hamdi Bey” Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

KLASİK MÜZİK VE OPERANIN DEVLERİ İSTANBUL’DA İstanbul Kültür Yolu Festivali bu yıl, klasik müzik ve operanın en önemli sanatçı ve başyapıtlarını da sanatseverler ile buluşturacak. Festival, 27 Eylül Cuma Günü İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salon’unda İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Carmina Burana temsili ile başlayacak. Temsil, festivalin ilk günü olan 28 Eylül Cumartesi günü bir kez daha izleyici ile buluşacak. 240 yıllık tarihi ile dünyanın en köklü ve en üretken nadir sanat kurumlarından biri olan, şef Valery Gergeyev yönetimindeki Mariinsky Orkestrası, festival kapsamında uzun süre hafızalarda yer edecek bir konser gerçekleştirecek. Olağanüstü tınısıyla dinleyicilerini kendine hayran bırakan ünlü topluluk Deutsches Symphonie Orchester Berlin de festival kapsamında AKM’de unutulmaz bir geceye imza atacak. İran’ın en etkileyici seslerinden biri kabul edilen Alireza Ghorbani, Kazakistan’ın en tanınmış çellistlerinden Bagjan Oktyabr, yeni çağ müziğine özgün yaklaşımıyla ünlü Rus opera sanatçısı Ekaterina Shelehova gibi dünyaca ünlü sesler de festival kapsamında AKM’de müzikseverler ile buluşacak.

TÜM ŞEHİRDE MÜZİK YÜKSELİYOR İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne özel İstanbul’da Galataport Saat Kulesi Meydanı, AKM ve Ümraniye Millet Bahçesi’ne kurulacak üç ayrı sahnede birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla düzenlenecek konserlerde coşku doruğa çıkacak. Galataport Saat Kulesi Meydanı’nda; Gazapizm, Madrigal, Homeland; Serkan Çağrı - Tuluğ Tırpan, Simge, Aşkın Nur Yengi, Fatma Turgut, Can Bonomo, Norm Ender ve Lvbel C5 sahne alırken, Ümraniye Millet Bahçesi’nde; Oğuzhan Koç, Ekin Uzunlar, Gökhan Türkmen, Derya Uluğ, Simge, Haluk Levent, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar ve Alişan sevenleriyle buluşacak. İstanbul AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde; ünlü rapçi Ceza, Berkay, Kıraç, Ekin Uzunlar- İmera, Ferhat Göçer ve Haluk Levent hayranlarının karşısına çıkacaklar. REKLAM OPERA, BALE, TİYATRO VE SİNEMA İLE DOLU 9 GÜN Halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş bir yelpazede sanatseverler farklı mekânlarda sahne performanslarıyla buluşacak. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları festivalde olacak. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı koro ve topluluklar ile çeşitli koro ve sanatçılar da festivalde sanatseverlerle buluşacak. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde; “Zamansız Sesler” “Viyola ve Piyano ile Sonbahar Esintileri”, “Efsane Kadınlardan Efsane Şarkılar”, ”Anadolu&'nun Sesi: Türk Ezgilerinden Seçkiler” sanatseverlerle buluşurken Grand Pera Emek Sahnesi’nde; Cello Paradiso konseri, Latin Dans, Ümit Yılmaz Ensemble, Yaprak Sayar konseri gerçekleşecek. Devlet tiyatrolarının da önemli temsilleri festivale renk katacak. İstanbul AKM Tiyatro Salonu’nda “Küçük Korku Dükkânı” ve “Hamlet” sahnelenecek. Garibaldi Sahnesi’nde; “Gişe”, “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, “Uçurtmanın Kuyruğu” sahnelenirken Mecidiyeköy Büyük Sahne’de; “Lysistrata”, Üsküdar Tekel Sahnesi’nde; “Ebedi Barış” temsilleri festivalde yer alacak. Fişekhane’de ise “Cırcır Böcekleri İtler ve Biz” tiyatro oyunu tiyatroseverlerle buluşacak. İstanbul AKM Yeşilçam Sinema Salonu’nda; 6. Dostluk Kısa Film Festivali kapsamında 3-4-5 Ekim tarihlerinde Filistinli şair "Mahmud Derviş anısına" Film Gösterimi ve Kırk Yıllık Hatır Seçkisi etkinliği düzenlenecek. 6 Ekim Pazar Günü ise 6. Dostluk Kısa Film Festivali Ödül Töreni İstanbul AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. 3-4-5-6 Ekim günlerinde “Dostluk Uluslararası Kısa Film Festivali Film Gösterimi” Rami Kütüphanesi’nde izlenebilecek. 4-5-6 Ekim günlerinde “SinemAnadolu Film Günleri Söyleşileri ve Film Gösterimleri” Rami Kütüphanesi’nde olacak. İstanbul AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde; 30 Eylül Pazartesi Günü “Bursa Bülbülü” ve 2 Ekim Çarşamba Günü “Lohusa” filmlerinin gösterimleri sinemaseverlerle buluşacak.