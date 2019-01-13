Trabzonspor'da bu sezon forma şansı bulamayan Juraj Kucka, İtalya'ya dönüyor. Slovak futbolcunun Serie A takımlarından Parma ile anlaştığı belirtildi.

İtalyan basını, 31 yaşındaki futbolcunun 24 saat içinde Parma ile resmi sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Trabzonspor, Kucka'yı 2017 yazında Milan'dan 5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

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