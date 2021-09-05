İzmir'de tekne alabora oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İzmir'de tekne alabora oldu: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
ABONE OL

İzmir Aliağa'da tekne alabora oldu: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde denizde alabora olan teknede bulunan 3 kişiden 1'i boğularak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

SON DAKİKA: İzmir'de tekne alabora oldu: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
İzmir'de tekne alabora oldu: 1 ölü, 2 yaralı
0:00 / 0:00
İHA

İzmir'in Aliağa ilçesinde denizde alabora olan teknede bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bozburun (Tavşan Adası) açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Yıldırımer, G.Ç.A. ve B.İ.'nin bulunduğu motorlu tekne, deniz üzerinde seyir halindeyken dalga vurması sonucu alabora oldu.

Suda çırpınmaya başlayan 3 kişiden G.Ç.İ. ve B.İ., yüzerek karaya çıkmayı başardı. İbrahim Yıldırımer'i su üzerinde hareketsiz gören G.Çİ. ve B.İ., daha sonra yine yüzerek Yıldırımer'i sudan çıkarttı. Adaya çıkartılan İbrahim Yıldırımer, burada arkadaşları tarafından kalp masajı ve ilkyardım yapılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yıldırımer'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

16 yaşındaki Tuana’dan 5 gündür haber alınamıyor
GÜNDEM 16 yaşındaki Tuana’dan haber alınamıyor
Son dakika: Yürek yakan son bakış!
GÜNDEM Yürek yakan son bakış!
KPSS sonuç tarihi: KPSS sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM KPSS sonuçları açıklandı mı?
Son dakika haberi İçişleri duyurdu! 1 terörist daha teslim oldu
GÜNDEM İçişleri duyurdu! 1 terörist daha teslim oldu
Hayvanlara yem vermeye giden kadının acı sonu
GÜNDEM Hayvanlara yem vermeye giden kadının acı sonu
Son dakika: Denizde fenalaşan iş insanı kurtarılamadı
GÜNDEM Denizde fenalaşan iş insanı kurtarılamadı
Arnavutköy'de feci olay! Mahalle savaş alanına döndü - Haberler
GÜNDEM Arnavutköy'de feci olay! Mahalle savaş alanına döndü
Adıyaman'da ormanlık alanda korkutan yangın
GÜNDEM Adıyaman'da korkutan orman yangını
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında karar verilecek
GÜNDEM Tanju Özcan için CHP'de yarın karar günü
9'uncu ayin! Son dakika: Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin
GÜNDEM Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.