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        Haberler Bilgi Yaşam Jandarma 548 subay-astsubay adayı alacak! Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Jandarma 548 subay-astsubay adayı alacak! Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Jandarma Genel Komutanlığı 2025 yılı için subay ve astsubay alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı'na subay ve astsubay adayı 548 öğrenci alımı yapılacak. 7 Temmuz'da başlayan başvuru sürecinde son tarih belli oldu. İşte Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı tarihi ve başvuru detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 10:13 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:14
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        Jandarma subay ve astsubay alımı yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne 225 erkek öğrenci, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alınacak. Peki Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır?

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        JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 548 ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA), 2025 yılı için Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne 225 erkek öğrenci, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna ise 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 7 Temmuz'da başlayacak ve 27 Temmuz saat 23.59'a kadar sürecek. Adaylar, başvurularını yalnızca "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden, e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Posta ya da şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

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        BAŞVURU ŞARTLARI

        Başvuracak adayların, düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre 1 Ocak 2025 itibarıyla 21 yaşını doldurmamış olması, yani 1 Ocak 2004 ve sonrasında doğmuş olmaları gerekiyor.

        Başvuru şartları ve ayrıntılı bilgiler, "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yayımlanan "2025 Yılı JSGA Subay Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile "2025 Yılı Astsubay Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan erişilebilecek.

        Başvurusu kabul edilen adaylara dair seçme sınavı tarihleri, uygulama esasları ve diğer duyurular yine internet sitesinden ilan edilecek.

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