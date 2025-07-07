Jandarma 548 subay-astsubay adayı alacak! Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 548 ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA), 2025 yılı için Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne 225 erkek öğrenci, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna ise 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 7 Temmuz'da başlayacak ve 27 Temmuz saat 23.59'a kadar sürecek. Adaylar, başvurularını yalnızca "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden, e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Posta ya da şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.