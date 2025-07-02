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        Haberler Dünyadan Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğünüyle Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın düğünü arasındaki şaşırtıcı benzerlik - magazin haberleri

        Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğünü ile Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın düğünü arasındaki şaşırtıcı benzerlik

        Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yankısı halen süren düğününün, Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın 14 yıl önce yapılan düğünüyle benzerliği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:03
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        İlk dans şarkıları aynı çıktı
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        Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in geçtiğimiz hafta sonu yapılan, yankısı halen süren düğününün Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın nikâhından esinlenmiş olabileceği ortaya çıktı.

        Milyarder çift ile kraliyet çifti, aynı müzik zevkine sahip görünüyor. 27 Haziran'da İtalya'nın Venedik kentindeki San Giorgio Maggiore adasında düzenlenen düğünde İngiliz şarkıcı Ellie Goulding sahne aldığı öğrenildi. Goulding, 14 yıl önce, 29 Nisan 2011'de, Galler Prensi ile Prensesi'nin, Kral Charles tarafından Londra'daki Buckingham Sarayı'nın Taht Odası'nda düzenlenen ikinci küçük düğün resepsiyonunda da şarkı söylemişti.

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        Ellie Goulding, Prenses Diana'nın yakın arkadaşı olan Elton John tarafından yazılan 'Your Song' şarkısını, kendi versiyonuyla kraliyet çifti için söylemiş, çift bu şarkıyla ilk dansını yapmıştı.

        Şarkıcının, Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in gösterişli düğün resepsiyonunda da 'Your Song' şarkısının canlı yorumunu tekrarladığı öğrenildi.

        Her ikisi de ikinci evliliğini yapan çiftin düğünü, daha önce Prenses Diana ve Prens Charles'ın 29 Temmuz 1981'deki 'yüzyılın düğünü' olarak adlandırılan gösterişli düğününe benzetilmişti. Sanchez'in ağabeyi Paul, mart ayında TMZ'ye; "Bence Prenses Di gibi olacak. Muhteşem bir etkinlik olacak. Yıldızlarla dolu ve eğlenceli geçecek" demişti.

        Tüm hafta sonuna yayılan eğlenceli düğünde Oprah Winfrey, Gayle King, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Karlie Kloss, Leonardo DiCaprio, Usher, Tom Brady, Bill Gates gibi pek çok tanınmış isim hazır bulundu.

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        #düğün
        #Jeff Bezos
        #Lauren Sanchez
        #Kate Middleton
        #Prens William
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