Jennifer Lopez, doğum günü partisinden paylaşım yaptı
Jennifer Lopez, Antalya'daki konserinin ardından 56'ncı yaş gününü Türkiye'de kutladı. Lopez, konser sonrası doğum günü partisinden fotoğrafları paylaştı
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Antalya'da bir konser verdi.
Jennifer Lopez, 56'ncı yaşını konser sonrasında düzenlenen bir partiyle kutladı.
Jennifer Lopez, partisinden keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı.
JLo, gönderisine şu notu düştü: "Doğum Günü... Antalya, Türkiye. Hepiniz ne büyük bir hediyesiniz! Tüm güzel doğum günü dilekleriniz için çok teşekkür ederim."
Jennifer Lopez'in paylaşımındaki çocukluk fotoğrafı ise takipçilerinin dikkatini çekti.