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        Haberler Dünyadan Jeremy Clarkson İngiltere'nin en seksi erkeği seçildi - Magazin haberleri

        Jeremy Clarkson İngiltere'nin en seksi erkeği seçildi

        Ünlü televizyoncu Jeremy Clarkson, iki yıl üst üste İngiltere'nin en seksi erkeği seçilmeyi başardı. Listede oylananlar arasında Prens William, Idris Elba ve Cillian Murphy gibi isimler vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 17:18 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:18
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        Ünlü televizyoncu Jeremy Clarkson, resmi olarak ikinci kez İngiltere'nin en seksi erkeği seçildi. 64 yaşındaki sunucu; Prens William, Idris Elba ve Cillian Murphy gibi isimleri geride bırakarak en seksi erkekler listesinde başa geçti.

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        Bir ilişki sitesinin her yıl yaptığı geleneksel anketin bu yılki sonucuna göre Jeremy Clarkson, 10 puan üzerinden 9 aldı.

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        Bu yılki listenin oluşması için 2 bin kadın üye oy verdi. Üyelere, Birleşik Krallık'ın en seksi erkeğinin kim olduğu soruldu ve geçen yılın en ünlü, kültürel açıdan en önemli isimlerinin 'çok seksi'den 'en az seksi'ye doğru sıralanması istendi. 50 kişilik liste için her isme 1 ile 10 arasında puan verilmesi istendi.

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        İngiltere'nin 10 en seksi erkeği listesinde ikinci sırayı 'Örümcek Adam' filminin yıldızı Tom Holland aldı. Zendaya ile bir süredir yaşadığı ilişkiyle de gündemde olan 27 yaşındaki Holland, ankette 8 puan aldı.

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        Listenin üçüncü sırasında 41 yaşındaki Galler Prensi William yer alıyor.

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        53 yaşındaki emekli futbolcu Gareth Southgate, listenin dördüncü sırasında yer aldı.

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        Oppenheimer'ın yıldızı Cillian Murphy (47), beşinci en seksi erkek seçildi.

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        Geçen yılın top 10 listesindeki bazı isimler de epey geriye düştü. Mike Tindall 3'üncü sıradan 29'uncu sıraya gerilerken, Ryan Reynolds 4'üncü sıradan 26'ncı sıraya düştü.

        #Jeremy Clarkson
        #en seksi erkek
        #İngiltere
        #Prens William
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