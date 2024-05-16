Jeremy Clarkson İngiltere'nin en seksi erkeği seçildi

Bu yılki listenin oluşması için 2 bin kadın üye oy verdi. Üyelere, Birleşik Krallık'ın en seksi erkeğinin kim olduğu soruldu ve geçen yılın en ünlü, kültürel açıdan en önemli isimlerinin 'çok seksi'den 'en az seksi'ye doğru sıralanması istendi. 50 kişilik liste için her isme 1 ile 10 arasında puan verilmesi istendi.