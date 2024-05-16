Jeremy Clarkson İngiltere'nin en seksi erkeği seçildi
Ünlü televizyoncu Jeremy Clarkson, iki yıl üst üste İngiltere'nin en seksi erkeği seçilmeyi başardı. Listede oylananlar arasında Prens William, Idris Elba ve Cillian Murphy gibi isimler vardı
Ünlü televizyoncu Jeremy Clarkson, resmi olarak ikinci kez İngiltere'nin en seksi erkeği seçildi. 64 yaşındaki sunucu; Prens William, Idris Elba ve Cillian Murphy gibi isimleri geride bırakarak en seksi erkekler listesinde başa geçti.
Bir ilişki sitesinin her yıl yaptığı geleneksel anketin bu yılki sonucuna göre Jeremy Clarkson, 10 puan üzerinden 9 aldı.
Bu yılki listenin oluşması için 2 bin kadın üye oy verdi. Üyelere, Birleşik Krallık'ın en seksi erkeğinin kim olduğu soruldu ve geçen yılın en ünlü, kültürel açıdan en önemli isimlerinin 'çok seksi'den 'en az seksi'ye doğru sıralanması istendi. 50 kişilik liste için her isme 1 ile 10 arasında puan verilmesi istendi.
İngiltere'nin 10 en seksi erkeği listesinde ikinci sırayı 'Örümcek Adam' filminin yıldızı Tom Holland aldı. Zendaya ile bir süredir yaşadığı ilişkiyle de gündemde olan 27 yaşındaki Holland, ankette 8 puan aldı.
Listenin üçüncü sırasında 41 yaşındaki Galler Prensi William yer alıyor.
53 yaşındaki emekli futbolcu Gareth Southgate, listenin dördüncü sırasında yer aldı.