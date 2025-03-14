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        Haberler Dünyadan Justin Bieber kendini anlattı: Değersiz, bencil ve sahtekarım - magazin haberleri

        Justin Bieber kendini anlattı: Değersiz, bencil ve sahtekarım

        Justin Bieber, son dönemde attığı gizemli mesajlara bir yenisini ekleyerek, kendisi hakkında 'değersiz', 'bencil' ve 'sahtekar' gibi nitelendirmelerde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:41
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        "Değersiz, bencil ve sahtekarım"
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        Justin Bieber, sosyal medyada ruh halini yansıtan mesajlarına bir yenisini ekledi. 31 yaşındaki şarkıcı, hayranlarıyla dokunaklı bir mesaj paylaştı.

        Kanadalı popçu, kendisi hakkında 'değersiz', 'bencil' ve 'sahtekar' gibi nitelendirmelerde bulundu.

        "Hayatım boyunca insanlar bana 'Vay canına Justin, bunu hak ediyorsun' dediler ama ben şahsen kendimi hep değersiz hissettim" diyen Bieber; "Sanki bir sahtekarmışım gibi... İnsanlar bana bir şeyi hak ettiğimi söylediklerinde, keşke düşüncelerimi bilselerdi diye içten içe düşündüm" ifadesini kullandı.

        "Ne kadar yargılayıcıyım, ne kadar bencilim gerçekten" diyen şarkıcı; "Bunu söylemezlerdi. Tüm bunları, kulübe gizlice hoş geldin demek için anlatıyorum. Ben kesinlikle çoğu zaman kendimi yetersiz ve niteliksiz hissediyorum" şeklinde konuştu.

        Justin Bireber, son haftalarda Instagram'da çok sayıda gizemli mesaj paylaşıyor. Bir süredir ruhsal sorun yaşadığı ve eşi Hailey Bieber ile aralarının bozuk olduğu söylentileri ortada dolaşan şarkıcı, geçen hafta; "Kanıtlamamız gereken hiçbir şey yok. Hiç kimseye hiçbir şey borçlu değiliz" açıklamasında bulunmuştu.

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