Serie A devi Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atletico Madrid'i konuk ediyor. İtalya temsilcisinin turu atlaması için 3 farklı kazanması gerekiyor. İki takım son olarak 2014'te yine Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelmiş ve turu atlayan taraf iki maç sonunda toplamda 1-0'lık skorla Atletico Madrid olmuştu.

JUVENTUS: 0 - ATLETICO MADRID: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 23:00

HAKEM: Björn Kipers

STAT: Allianz Arena

YAYIN: beIN SPORTS 1

JUVENTUS: Szczesny, Cancelo, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Emre Can, Matuidi, Pjanic, Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic

ATLETICO MADRID: Oblak, Arias, Gimenez, Godin, Juanfran, Rodrigo, Saul, Koke, Lemar, Griezmann, Morata

İLK MAÇTA NELER OLDU?

Metropolitano Stadı'nda İtalya temsilcisi Juventus'u ağırlayan İspanya ekibi Atletico Madrid'in 28. dakikada kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla iptal edildi. Alman hakem Felix Zwayer, Juventuslu Mattia De Sciglio'nun, Atletico Madridli Diego Costa'ya ceza sahası dışında faul yaptığını tespit ederek penaltıyı, İspanya temsilcisi lehine frikike çevirdi.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 78. dakikada Jose Maria Gimenez, 83. dakikada Diego Godin'in ağları sarsmasıyla Juventus'u 2-0 mağlup etti. İspanya temsilcisinin 70. dakikada Alvaro Morata ile bulduğu gol ise VAR kararıyla geçersiz sayıldı.

Atletico Madrid'de Diego Costa ve Thomas, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşerek rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı.

DIEGO SIMEONE ÖZÜR DİLEDİ

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone,2-0 kazandıkları maçta yaptığı hareketten dolayı özür diledi. Arjantinli teknik adam, Juventus maçında tribünlere dönerek yaptığı tepki çeken hareketinden dolayı özür dileyerek, "Biliyorsunuz ki ben mazeret arayan biri değilim. Geçen günkü hareketten dolayı kırılanlardan ve Juventus'tan özür dilerim. Kötü bir ifade tarzıydı. Konuyu kapatmak için bunu hemen söylemek istedim." diye konuştu.

Diğer yandan, maç sonunda Juventuslu futbolcu Cristiano Ronaldo'nun gazetecilerin önünden geçerken, Şampiyonlar Ligi kupasını kastederek, "Bende 5 tane var. O çocukların (Atletico Madridli futbolcular) hiç yok." şeklindeki sözleriyle ilgili, bu tip şeylerin futbolun içinde olduğunu ifade etti.

ÇANLAR JUVENTUS İÇİN ÇALIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki maçını da kaybeden Juventus, tarihinde bu turnuvada art arda üç maçtan yenik ayrılmadı. İtalya devi Young Boys'a 2-1 kaybetmesinin ardından İspanya'da Atletico Madrid'e de 2-0'lık skorla boyun eğmişti.

ATLETICO DEPLASMANDA KÖTÜ!

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasmanda oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazanabildi. Söz konusu müsabakalarda 5 mağlubiyet alan İspanya temsilcisi 2 maçtan beraberlikle ayrılırken son galibiyetini Şubat 2017'de Bayer Leverkusen karşısında 4-2'lik skorla almıştı.

SIMEONE, İTALYAN TAKIMLARINA BOYUN EĞMİYOR!

Atletico Madrid, Arjantinli çalıştırıcısı Diego Simeone yönetiminde İtalyan takımlarına karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. İspanyol temsilcisi, Simeone yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarıyla oynadığı maçlarda henüz yenilgi yüzü görmedi! İtalyan ekiplerine karşı kalesinde 7 maçta sadece tek gol yiyen Atletico Madrid, Mart 2014'te Kaka'nın golünden sonra kalesini gole kapadı! Atletico Madrid bu maçlarda 5 galibiyet alırken 2 kez de rakipleriyle yenişemedi.