K-pop grubu BTS üyesi Jin Paris Olimpiyatları'na gidiyor
Güney Koreli K-pop grubu BTS'in zorunlu askerlikten yeni dönen üyesi Jin, Paris Olimpiyatları'nda görev alacak
Dünyanın en ünlü K-pop süper grubu BTS'in zorunlu askerlik hizmetinden yeni dönen üyesi Jin, Paris Olimpiyatları yolcusu. 31 yaşındaki Güney Koreli şarkıcı, Paris Olimpiyat Oyunları'nda meşale taşıyıcısı olacak.
Şarkıcı, Güney Kore'yi temsilen olimpiyat meşalesiyle turlarken "uyum" ve "barış" mesajını yaymaya hazırlanıyor. Jin'in diğer meşale taşıyıcılarıyla birlikte ev sahibi ülkenin çeşitli tarihi yerlerine gitmesi planlanıyor.
Yaklaşık 10 bin meşale taşıyıcısının katılması planlanıyor, ancak BTS üyesinin meşale taşıma eylemine ne zaman katılacağına dair kesin bir bilgi yok.