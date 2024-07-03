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        Haberler Dünyadan K-pop grubu BTS üyesi Jin Paris Olimpiyatları'na gidiyor - magazin haberleri

        K-pop grubu BTS üyesi Jin Paris Olimpiyatları'na gidiyor

        Güney Koreli K-pop grubu BTS'in zorunlu askerlikten yeni dönen üyesi Jin, Paris Olimpiyatları'nda görev alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 17:05 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:22
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        Dünyanın en ünlü K-pop süper grubu BTS'in zorunlu askerlik hizmetinden yeni dönen üyesi Jin, Paris Olimpiyatları yolcusu. 31 yaşındaki Güney Koreli şarkıcı, Paris Olimpiyat Oyunları'nda meşale taşıyıcısı olacak.

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        Şarkıcı, Güney Kore'yi temsilen olimpiyat meşalesiyle turlarken "uyum" ve "barış" mesajını yaymaya hazırlanıyor. Jin'in diğer meşale taşıyıcılarıyla birlikte ev sahibi ülkenin çeşitli tarihi yerlerine gitmesi planlanıyor.

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        Yaklaşık 10 bin meşale taşıyıcısının katılması planlanıyor, ancak BTS üyesinin meşale taşıma eylemine ne zaman katılacağına dair kesin bir bilgi yok.

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        Olimpiyat meşalesi Yunanistan'da yakıldı ve geçen ay ev sahibi ülke Fransa'ya ulaştı. Şu anda ülke çapında 400'den fazla noktada seyahat ediyor. Meşale, 26 Temmuz'daki açılış törenine varmadan önce 69 gün boyunca yaklaşık 12 bin kilometre mesafe kat edecek.

        #Paris Olimpiyatları
        #bts
        #K-Pop
        #Jîn
        #olimpiyat meşale
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