Kabine Toplantısı ne zaman? Gözler Beştepe'de! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı toplanıyor. Kabine'nin yoğun gündeminde ele alınacak konular önem taşırken kararlar ve sonuçlar toplantı sonunda belli olacak. Kabine toplantısında sürece dair tüm ayrıntılar değerlendirilecek. Toplantıda ekonomiye ilişkin önemli başlıklar da var. Milyonlarca emekli en düşük emekli aylığında bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı Beştepe’de gerçekleşiyor. Bu noktada Kabine Toplantı tarihi ve saati merak konusu oldu. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 30 Haziran 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 30 Haziran 2025 Pazartesi bugün yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek toplantı, saat 15.00’te başlaması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI'NDA ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. İran ve İsrail arasındaki ateşkes süreci, en düşük emekli aylığındaki artış da toplantıda gündemde olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantı saat 15.00'de başlayacak.
İsrail-İran arasındaki ateşkes süreci, emekli maaşı düzenlemesi ve terör örgütünün silah bırakma takvimi toplantıda masada olacak.
Toplantının önemli başlıklarından birisi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma takvimi yakından takip ediliyor.
DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceklerini açıklamıştı. Görüşmenin hafta içerisinde olması bekleniyor.
Terörsüz Türkiye sürecinde kurulması planlanan Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu için de ilk somut adım atıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri ile bir araya geldi.
Kabine toplantısında sürece dair tüm ayrıntılar değerlendirilecek. Toplantıda ekonomiye ilişkin önemli başlıklar da var. Milyonlarca emekli en düşük emekli aylığında bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
Mevcut uygulamada kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekli aylıkları bu tutara tamamlanıyor. Yasal düzenleme yapılmazsa temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak artıştan, emeklilerin bir kısmı yararlanamayacak. AK Parti kök maaşı düşük olanların tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme yapacak.
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında işveren tarafı bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 zam teklif etti. Toplantının önemli başlıklarından birisi zam pazarlığı süreci olacak.
12 gün süren İran-İsrail savaşı sonrasında ateşkes süreci de Kabine'nin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak NATO zirvesinde ABD Başkanı Trump dahil bu kapsamda görüşmeler yaptı. Diyalog kanallarının açık tutulması ve bölgedeki istikrar vurgulandı. Kabine'de bu başlık geniş bir şekilde masaya yatırılacak.