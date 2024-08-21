Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Kadıköy'de, 40 yaşındaki müzisyen Çınar Ersanlı'nın tek başına yaşadığı evde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde ölü olarak bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadelerine Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu ulaştı. İşte Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar...
Kadıköy’de, aynı zamanda makine mühendisi de olan müzisyen, yalnız yaşadığı evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde ölü bulundu.
Olay, 18 Ağustos Pazar günü saat 23.00 sıralarında 15 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi.
Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre makine mühendisi olan ve aynı zamanda müzisyenlik de yapan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı'dan 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları daire kapısını çaldı.
Kapının açılmamasının ardından çilingir yardımıyla içeri giren yakınları, Ersanlı'nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı hareketsiz halde yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BOĞULMUŞ VE BOYNU KIRILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları araştırmada Ersanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ersanlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Adli Tıp'ta yapılan ilk incelemede Ersanlı'nın boğulduğu ve boynunda kırık olduğu tespit edildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Müzisyenin ölümü üzerine çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ersanlı'nın son görüştüğü kişileri tespit etti.
Daha sonra oturduğu apartman ve civarındaki kameraları incelemeye alan ekipler 2 şüpheliyi tespit etti.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. 2 şüpheli sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirlği'ne götürüldü.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 2 şüpheli ilk ifadelerinde, Ersanlı'yla internetten tanıştıklarını belirterek, "Olay günü evine gittik. Aramızda geçen bazı şeyler sonrası tartıştık bizi şikayet etmesin diye ellerini ayaklarını ve ağzını bağladık. Sonra da evden kaçtık. Öldüğünü bilmiyorduk. Amacımız bizi polise şikayet etmeden kaçmaktı" dedikleri öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.