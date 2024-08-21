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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar ersanlı evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı ölü bulundu

        Kadıköy'de amatör müzisyenlik yapan Çınar Ersanlı, evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı ölü halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bir mahalle sakini 2 şüphelinin olabileceğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 07:45 Güncelleme: 21.08.2024 - 07:45
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        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
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        Kadıköy’de amatör müzisyenlik yapan ve makine mühendisi olan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı, evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde öldürülmüş olarak bulundu.

        Olay, 18 Ağustos Pazar günü saat 23.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi, Saldıray Sokak’ta bulunan 15 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi.

        İddiaya göre; makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör müzisyenlik yapan Çınar Ersanlı (40)'dan 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları daire kapısını çaldı. Kapının açılmamasının ardından çilingir yardımıyla içeri giren yakınları Ersanlı’nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı hareketsiz halde yattığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersanlı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ersanlı’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'ta yapılan işlemlerin ardından Ersanlı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

        “ELLERİ, AYAKLARI VE AĞZI BAĞLANMIŞ HALDE BULDULAR"

        Olayı anlatan mahalle sakini, "2 şüpheli gördük. Bunlar hırsız herhalde dedik. Mesaj çektiler. Ondan sonra içeriye girdiler. Bir daha da çıkmadılar. Pazar günü yakınları ulaşamayınca çilingir yardımıyla içeri girdiler. İçeri girdiklerinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde buldular. Polis ekipleri geldi. Sonra cenazeyi götürdüler. Annesi çok ağladı. Evlenip, ayrılmış. Müzisyen, makine mühendisi dört üniversite bitirmiş. Yazık oldu" dedi.

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