Kadın girişimcilere 2 milyar liralık kefalet paketi

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu.

Girişimcilik destekleri ve kırsal kalkınma hibeleri gibi programların önemli bölümünü kadınların kullandığını görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Kadınlarımız başta olmak üzere reel sektörümüzde bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet desteğiyle firmalara tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni adım attık. Fatura iptallerinden kaynaklanan sorunların çözümüyle sistemin etkinliğini artırıyoruz. Yeterli teminatı olmayan firmalara en az yüzde 75 oranında hazine destekli kefalet sağlıyoruz.

Kadınlarımızı da unutmadık. Kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik. Geniş bir yelpazeye yayılan yeni destek paketimizin hayırlı olmasını diliyorum."