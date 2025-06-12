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        Kadir İnanır'a ziyaret

        Kadir İnanır, beş aydır fizik tedavi görüyor. Sanatçıyı, arkadaşları Ümit Tokcan ve Sali Turhan ziyaret etti, o anlar sosyal medyada paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 00:18 Güncelleme: 12.06.2025 - 00:18
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        Kadir İnanır'a ziyaret
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        Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acilen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti. Tedavisi halen devam eden İnanır, yaklaşık beş aydır fizik tedavi görüyor. Bu süreçte sanatçıyı dostları da yalnız bırakmıyor. Halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ve ressam Sali Turhan, Kadir İnanır'ı fizik tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti.

        Fotoğraf: Instagram

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        #kadir inanır
        #ümit tokcan
        #Sali Turhan
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