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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kafeye yavru ayı girdi! Çocuğunu böyle kurtardı!

        Kafeye yavru ayı girdi! Çocuğunu böyle kurtardı!

        Karabük'te, indiği şehir merkezinde bir kafeye giren yavru ayı güvenlik kamerasına yansırken, bir kişinin oğlu ile saldırıdan araç üzerine çıkarak kurtulması kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:52
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        Kafeye yavru ayı girdi! Çocuğunu böyle kurtardı!
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        Karabük'te dün gece yarısı şehir merkezine inen ayılar cep telefonu ile görüntülendi. Daha sonra birbirinden ayrılan ayılar farklı bölgelerde görüldü.

        YAVRU AYI KAFEYE GİRDİ

        İHA'da yer alan habere göre bu gece de yavru ayılardan birinin Ergenekon Mahallesi'nde bir kafeye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        İNSANLAR PANİK YAŞADI

        Görüntülerde içeriye giren ayının bir süre sonra dışarı çıktığı ve vatandaşların panik içerisinde kaldığı anlar yer aldı.

        OĞLUYLA ARACIN ÜZERİNE ÇIKTI

        Bir kişinin, ayının kaçışı sırasında oğlu ile birlikte park halindeki bir araç üzerine çıkarak kurtulduğu anlar da kameraya yansıdı.

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        #Karabük
        #Son dakika haberler
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