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Haberler Gündem Son dakika: Kağıthane'de sürücüsünün vitesi karıştırdığı otomobil 8 metreden alt sokağa uçtu! - Haberler
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Kağıthane'de sürücüsünün vitesi karıştırdığı otomobil 8 metreden alt sokağa uçtu

İstanbul Kağıthane'de yürekleri ağza getiren kaza! Arkadaşından direksiyon dersi almak için araç kiralayan sürücü vitesleri karıştırınca panik yaşadı. Önce otomobile çarptı ardından ise 8 metre uçarak aşağı caddedeki otomobilin üstüne düştü. Sokak sakinlerinden Cahit Kuru, "Yukarıdan aşağıya doğru araç gelirken, artık freni mi patladı, kontrolünü mü kaybetti bilmiyorum. Bariyerlere geldiği zaman kadın otomobilden atladığını gördük. Araba yukarıdan aşağıya düştü. Araçtakini de zaten sağ salim çıkarttık" diye konuştu

Son dakika: Kağıthane'de sürücüsünün vitesi karıştırdığı otomobil 8 metreden alt sokağa uçtu! - Haberler
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DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, arkadaşından direksiyon dersi almak için araç kiralayan sürücü, vitesleri karıştırınca, önce park halindeki otomobile çarptı, ardından da yaklaşık 8 metre yükseklikten alt yolda park halindeki iki otomobilin üzerine uçtu. Kazada, sürücü ve yanındaki arkadaşı hafif yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi, Enis Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek arkadaşından direksiyon dersi almak isteyen 23 yaşındaki Beyza Karamuk, mobil uygulama üzerinden bir otomobil kiraladı. Sokak üzerinde park halindeki otomobile binen Karamuk, iddiaya göre, aracı çalıştırırken vitesi karıştırdı. Geri geri giden otomobilin kontrolünü kaybeden Karamuk, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki başka bir otomobile daha çarptı. Parkın duvarına çarpan otomobil kendi ekseni etrafında dönmeye başladığı sırada Beyza Karamuk kendisini otomobilden dışarı attı.

YAKLAŞIK 8 METRE YÜKSEKLİKTEN ALT SOKAĞA UÇTU

Demir korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 8 metre yükseklikten alt yolda park halindeki 2 otomobilin üzerine uçtu. Otomobilin içinde bulunan Beyza Karamuk'un arkadaşı kazayı hafif yaralarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralarla atlatan Karamuk ve arkadaşı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.


"KADININ OTOMOBİLDEN ATLADIĞINI GÖRDÜK"

Sokak sakinlerinden Cahit Kuru, "Yukarıdan aşağıya doğru araç gelirken, artık freni mi patladı, kontrolünü mü kaybetti bilmiyorum. Bariyerlere geldiği zaman kadın otomobilden atladığını gördük. Araba yukarıdan aşağıya düştü. Araçtakini de zaten sağ salim çıkarttık" dedi. Kazayı gördüğünü ifade eden Erhan Tanboğa ise "Araba yukarıdan geliyordu, ilk önce bir araca çarptı, sonra arkasıyla şu arabaya çarptı. Daha sonra dönerken duvara vurdu, sonra kadın arabadan kendini attı. Sonra araba döndü bariyerlerden aşağı düştü. Kadın şofördü, durumu iyiydi" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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