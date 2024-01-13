Şehit Müslüm Özdemir Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

PENÇE- Kilit Harekatı bölgesinde, üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (23), memleketi Kahramanmaraş'ta törenle toprağa verildi.

Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı´na getirilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenazesi, tören için merkez Dulkadiroğlu ilçesinin kırsal Şerefoğlu Mahallesi'ne götürüldü. Binlerce kişinin katıldığı törene, şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, milletvekilleri, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile askeri ve mülkü erkan katıldı.

İmam helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

DHA-Genel - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

2024-01-13 17:23:06