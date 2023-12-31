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        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Gökduman'dan yeni yıl mesajı

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:29
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        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Gökduman'dan yeni yıl mesajı
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        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ünlüer mesajında, 2023 yılının 6 Şubat'ta yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hafızalara kazındığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin ilk anından itibaren vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadığını, devlet-millet işbirliğiyle depremzedelerin yaralarının hızla sarıldığını anımsattı.

        Yeni umutlar, yeni hedefler ve daha güzel bir gelecek ümidiyle 2024 yılına giriyor olmanın heyecanının yaşandığını aktaran Ünlüer, şunları kaydetti:

        "2024 yılı içerisinde şehir merkezini daha yaşanabilir bir şehir ve cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Yeni yılı karşıladığımız bu süreçte şunu müjdelemeliyim ki 2024 yılı ilimizin eğitim, sağlık, ulaşım ve kentleşme gibi tüm alanlarda eskisinden çok daha güzel ve yaşanabilir konuma geleceği bir yıl olacaktır. Nihai hedefimiz 2024 yılında yeni Kahramanmaraş'ı inşa etmek olacak ve hedefimize ulaşmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki bu kadim şehrimize sahip çıkmaya ve gönül birliğimizi korumaya devam edelim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa huzur ve refah getirmesi duasıyla, tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi saygılarımı sunuyorum."

        İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da yeni bir yıla girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Gökduman, Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin diğer illeri gibi hizmetin en iyisine yayık olduğuna işaret ederek, "Sizlerin vereceği destekle suç ve suçluyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecektir. Şüphesiz bu mücadeledeki en büyük gücümüz ve motivasyon kaynağımız vatandaşlarımızın bizlere verdiği destektir. Deprem dolayısıyla hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız ve meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara şifa diler, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi, malullerimizi ve emeklilerimizi minnetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin, teşkilat mensuplarımızın ve ailelerinin yeni yılını kutlar, yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini dilerim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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