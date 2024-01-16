Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kahramanmaraş'ta 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 18:55 Güncelleme: 16.01.2024 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Onikişubat Belediyesi Konferans Salonunda Vali Mükerrem Ünlüer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin 2023 yılı dönemi değerlendirildi.

        Kahramanmaraş'ın 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü olduğunu hatırlatan Ünlüer, yeni yılda yapılacak devlet yatırımlarının yaklaşık yüzde 40'ının bölgeye yapılmasının planlandığını söyledi.

        Depremlerin izlerinin silinmesi ve kurumların koordinasyon içerisinde çalışması gerektiğini aktaran Ünlüer, şunları kaydetti:

        "2023 yılı üzücü olayların ve asrın felaketinin yaşandığı bir yıl oldu. Kahramanmaraş ve çevresindeki birçok ilimizi doğrudan etkileyen depremlerden kaynaklı sorunlarla mücadelemiz devam ediyor. 2024 yılı ilimiz adına belki de kalkınmanın en yüksek olacağı bir yıl olacak. Bu kapsamda 2024 yılı devlet yatırımlarının yaklaşık yüzde 40'ının bölgemize yapılması planlanıyor. Kurumlarımızın bu gayretli çalışmaları sonucunda yıl sonuna doğru inşallah vatandaşlarımızın durumu başlangıca göre çok daha iyi noktada olacağına inanıyorum."

        Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar ile kurum müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        Türkiye başarabilecek mi?
        Türkiye başarabilecek mi?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        Birçok kentte sağanak sele yol açtı!
        Birçok kentte sağanak sele yol açtı!
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldı
        Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldı
        Başsavcı Tiryaki: Ebrar sitelerinin müteahhidinin serbest bırakılması söz k...
        Başsavcı Tiryaki: Ebrar sitelerinin müteahhidinin serbest bırakılması söz k...
        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli tutuklandı
        Bakan Yerlikaya'dan, şehit ailesine taziye ziyareti (4)
        Bakan Yerlikaya'dan, şehit ailesine taziye ziyareti (4)
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarını inceledi
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarını inceledi
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kahramanmaraşlı şehit ailesine taziye ziyaret...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kahramanmaraşlı şehit ailesine taziye ziyaret...