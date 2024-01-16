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        Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan 30 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 21:18 Güncelleme: 16.01.2024 - 21:30
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        Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan 30 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Onikişubat ilçesinde yaptıkları uygulamada, "silahlı yağma", "hırsızlık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 30 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D‘yi (45) yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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