Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta köpek dövüştüren 12 kişiye 83 bin 400 lira ceza

        Kahramanmaraş'ta köpek dövüştüren 2'si organizatör 12 kişiye 83 bin 400 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:13 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta köpek dövüştüren 12 kişiye 83 bin 400 lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta köpek dövüştüren 2'si organizatör 12 kişiye 83 bin 400 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pazarcık ilçe kırsalında köpek dövüşü yaptırıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Belirlenen bölgeye düzenlenen baskında köpekleri dövüştüren A.K. ve A.H.Ç. ile alandaki 10 kişi gözaltına alındı.

        Köpek dövüşünü organize eden 2 kişiye "hayvan hakları kanununa muhalefet" suçundan 33 bin 400 lira, 10 kişiye de "yasa dışı bahis oynamak" suçundan toplam 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Dövüş sırasında yaralandığı belirlenen köpekler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kapıçam Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi yapıldı
        Kahramanmaraş'ta "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi yapıldı
        Depremlerin etkilediği illerde yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
        Depremlerin etkilediği illerde yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
        Kahramanmaraş'ta 2024´ün ilk bebeği Suriyeli Mahmut Useyid oldu
        Kahramanmaraş'ta 2024´ün ilk bebeği Suriyeli Mahmut Useyid oldu
        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, yeni yıla görev başında giren personeli ziyare...
        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, yeni yıla görev başında giren personeli ziyare...
        Kahramanmaraş'ta minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
        Yılın son gününü mezarlıkta geçirip, depremde kaybettikleri için dua ettile...
        Yılın son gününü mezarlıkta geçirip, depremde kaybettikleri için dua ettile...