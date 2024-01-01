Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 27 yıl 1 ay 19 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yapılan kontrolde, "Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 27 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.Ç. (42) yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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