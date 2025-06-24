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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden haber... Evladı için canını verdi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!

        Kocaeli'nde, dengesini kaybedip dereye düşen 14 yaşındaki Kerem Y.'yi kurtarmak için önce ağabeyi 17 yaşındaki Ali Sami Y. ardından da anneleri 37 yaşındaki Reyhan Karabudak suya atladı. Kerem Y. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, ağabeyi ise ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı, annenin ise cansız bedeni sudan çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 07:48 Güncelleme: 24.06.2025 - 07:52
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        Kocaeli'nde yürek yakan olay, Başiskele ilçesi kırsal Kazandere Mahallesi Yuvacık Barajı mevkiinde meydana geldi.

        OĞULLARIYLA YÜRÜYÜŞE ÇIKTI

        Eşinden boşandığı öğrenilen Reyhan Karabudak (37), oğulları Kerem Y. (14) ve Ali Sami Y. (17) ile ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.

        KÜÇÜK OĞLU DEREYE DÜŞTÜ

        İddiaya göre Kerem Y., dengesini kaybederek dereye düştü. Kardeşinin düştüğünü gören Ali Sami Y. peşinden atlarken, ardından anne Karabudak da çocuklarını kurtarmak için suya atladı.

        KENDİ İMKANLARI İLE SUDAN ÇIKTI

        Sudan kendi imkanlarıyla çıkan Kerem Y. çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Kerem Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler anne ve oğlunu kurtarmak için çalışma başlattı. Ali Sami Y. ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Sami Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ANNENİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

        Kısa süre sonra ekipler, anne Karabudak’a ulaştı. Yapılan kontrollerde anne Karabudak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karabudak’ın cenazesi, işlemlerin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        "ÇOCUĞU KURTARDIK"

        Kurtarma çalışmalarına katılan Ahmet Erkul evinin ormanlık alana 300 metre mesafede olduğunu belirterek, “Bağırma sesi duydum; daha sonra ambulans ve itfaiyenin sesini duydum.

        Olay yerine ulaştık. Çocuğu oradan kurtardık. Diğer çocuğu görmedim. Suya düşen anneyi itfaiye çıkardı. Anne öldü” diye konuştu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Reyhan Karabudak'ın ailesine teslim edilen cenazesi, dün öğle namazına müteakip Karamürsel ilçesindeki Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Taziyeleri kadının sudan kurtulan çocukları kabul ederken; Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık da cenazeye katıldı.

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        #kocaeli
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