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HaberlerGündemKAHRETTİ! Emine Bulut'u öldüren katilden kan donduran açıklama: Hayvan kestim - Son dakika Haberler

Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim

HABERTURK.COM

Kırıkkale'de Emine Bulut cinayetinin ardından yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Emine Bulut'u çocuğunun gözü önünde vahşice öldüren Fedai Varan, cinayetin ardından bindiği taksicinin sorusu üzerine "Hayvan kestim" dediği öğrenildi

Emine Bulut

18 Ağustos günü Kırıkkale'de Menderes Caddesi'ndeki bir dönercide yaşanan olayda, Makine ve Kimya Endüstri'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Fedai Varan, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklamıştı. Yaralı halde söylediği "Ölmek istemiyorum" sözleri ise tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Habertürk muhabiri Mahir Kılıç ve Neşet Dişkaya'nın haberine göre cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

"SENİ POLİSE ŞİKAYET EDECEĞİM"

Türkiye Kırıkkale'de Emine Bulut cinayetine kilitlendi. Katil koca Fedai Varan, çocuğunu görmek istediğini söyleyerek, Emine Bulut ile gündüz saatlerinde bir kafede buluştu. Burada yemek yiyen Fedai Varan ve Emine Bulut, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Bulut, "Seni polise şikayet edeceğim" diyerek taksiye binerek kaçmak istedi. Ancak Fedai Varan tarafından taksiden indirildi. Daha sonra 100 metre ilerideki bir dönerciye giren kadının peşinden katil koca da geldi. Fedai Varan, dönerciden de kaçmak isteyen Emine Bulut'u saçlarından yakalayarak boğazından bıçakladı.

"HAYVAN KESTİM"

Cinayetin ardından dükkandan çıkan Fedai Varan, "Bu k.hpeyi ben öldürdüm" dediği öğrenildi. 250 metre yürüdükten sonra bir taksiye binen katil koca, taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine "Hayvan kestim" cevabını verdiği bildirildi.

"BEN DE SİZDEN KIZINIZI ALDIM"

Bir görgü tanığının iddiasına göre ise cinayetin ardından Emine Bulut'un babasını arayan zanlı, "Siz benden bir kız aldınız, ben de sizden kızınızı aldım" dedi.

Sakin bir hal içinde taksiden inen Fedai Varan, 8 lira tutan ücret için 10 lira verip, para üstünü alıyor.

KIZILIRMAK KIYISINDA İÇKİ İÇTİ

Cinayetin ardından kaçan Fedai Varan ise taksiye bindi, daha sonra bir büfeden içki aldı ve Kızılırmak kenarında içti. Daha sonra yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

 

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  • serseri35 1 saat önce bi bitmediniz adiler.
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